Ізраїльський парламент заборонив магазинам працювати у суботу

«Гранд Каньйон» – найбільший торговий центр в Ізраїлі

Ізраїльський парламент затвердив у підсумковому читанні законопроект про заборону роботи магазинів у святковий для євреїв день - суботу. Про це повідомляє Newsru.co.il.

Згідно із цим законом, міністр внутрішніх справ отримав повноваження не затверджувати рішення органів місцевої влади з питання роботи магазинів у вихідні дні.

Як повідомляється, друге і третє читання законопроекту тривало 12 годин і зайняло всю ніч. Закон був ухвалений більшістю в один депутатський голос - 58 депутатів проголосували «за».

Закон стосується рішень, прийнятих щодо роботи магазинів, не включаючи ресторани, кафе, чайні, пивні, і будь-які інші заклади, де готується і подається їжа або напої для споживання на місці, а також не включаючи місця громадського дозвілля (театри, кінотеатри, концертні зали, дискотеки тощо).

Під час голосування у другому читанні була прийнята поправка, яка виключає з-під дії закону магазини на автозаправних станціях.

Законопроект просувався ультраортодоксальними партіями. На тижнях, що передували голосуванню, кілька муніципалітетів прийняли законопроекти, що дозволяють відкрити магазини у суботу.

Цікаво, що на початку листопада Верховний суд Ізраїлю дозволив супермаркетам працювати по суботах. Рішення прийнято після десятирічної боротьби між власниками малого бізнесу та муніципальною владою міста Тель-Авіва. Тоді Верховний суд країни відхилив апеляцію Асоціації торговців і власників приватних компаній з вимогою до великих мережевих магазинів, які торгують товарами першої необхідності, зачинятись у суботу.

Цим рішенням суд затвердив муніципальний закон від 2014 року, що дозволяв магазинам та кіоскам площею не більше 500 квадратних метрів працювати у свята, але був відправлений на перегляд через протести власників дрібного бізнесу. За їхніми словами, це змушувало їх працювати в суботу, щоб не відставати від інших торговців.

Політики з ультраортодоксальних партій тоді заявили, що рішення «ставить під загрозу єврейський характер Ізраїлю».

Як інформував ZAXID.NET, наприкінці листопада Сейм Польщі заборонив роздрібну торгівлю у неділю. Обмеження вступлять в силу вже з 1 березня 2018 року.