67 ізраїльтян отримали поранення внаслідок атаки БпЛА «Хезболли» по Біньяміні, 13 жовтня

Увечері неділі, 13 жовтня, ліванське угруповання «Хезболла» безпілотниками атакувало місто Біньяміна на півночі Ізраїлю. Поранення отримали десятки людей, деякі з них у критичному стані. Про це повідомила газета The Times of Israel.

Зазначається, що два безпілотники були запущені з Лівану в бік Ізраїлю. Один з БпЛА був збитий над морем, натомість інший дрон залетів вглиб країни й впав в районі міста Біньяміна, приблизно за 65 км від ліванського кордону. При цьому сигнали повітряної тривоги не лунали. The Times of Israel назвав це «безпрецедентною» атакою. Пізніше «Хезболла» взяла на себе відповідальність за запуск безпілотників, які нібито були націлені на військову базу поблизу Біньяміни.

За даними представника екстреної служби Магена Девіда Адома, щонайменше 67 людей були поранені унаслідок атаки безпілотника «Хезболли» поблизу Біньяміни. Четверо людей перебувають у критичному стані, п’ятеро – у важкому, ще 14 у стані середньої тяжкості. Решта постраждалих мають легкі поранення, повідомила газета All Israel News.

Низка ізраїльських ЗМІ, посилаючись на неофіційні повідомлення очевидців, писала, що безпілотник міг випустити ракету, перш ніж вибухнути при зіткненні, що призвело до надзвичайно великої кількості жертв. Утім цю інформацію неможливо підтвердити чи спростувати.

Тим часом Армія оборони Ізраїля (ЦАХАЛ) 13 жовтня заявила, що протягом останніх 24 годин завдала 200 авіаударів по об’єктах «Хезболли» в Лівані. Ізраїльські військово-повітряні сили протягом останніх тижнів щодня уражали склади зброї, виробничі майданчики й штаб-квартиру «Хезболли», а також завдавали ударів по вищому командуванню в столиці Лівану Бейруті.

Політичне керівництво наказало ЦАХАЛу припинити удари по цілях у Бейруті, які «Хезболла» оголосила «червоною лінією», оскільки США наполягають на припиненні вогню на півдні Лівану. Останній авіаудар по Бейруті стався вдень 10 жовтня.