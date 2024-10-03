Внаслідок удару по футбольному полю на Голанських висотах загинули 12 дітей

У четвер, 3 жовтня, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про ліквідацію одного із командирів «Хезболли» – Хідера аль-Шабію. Його вважають відповідальним за удар по футбольному полю на Голанських висотах, внаслідок якого у липні 2024 року загинули 12 дітей.

Зазначається, що місце перебування терориста встановила Ізраїльська розвідка. Після чого Військово-повітряні сили Ізраїлю, застосувавши винищувачі, ліквідували Хідера аль-Шабію. ЦАХАЛ також заявив, що окрім удару по футбольному полю у поселенні Мадждал-Шамс на Голанських висотах, Хідер аль-Шабія також причетний до сотень обстрілів здійснених по ізраїльських позиціях.

«ЦАХАЛ продовжить діяти проти загрози терористичної організації “Хезболла”, щоб захистити Ізраїль», – йдеться у повідомленні Армії оборони Ізраїлю.

Нагадаємо, суботу, 27 липня, Ізраїль заявив про атаку на одне з футбольних полів на території поселення Мадждал-Шамс на Голанських висотах. ЦАХАЛ звинуватив у атаці ліванське угрупування «Хезболла». За даними ізраїльських військових, терористичне угрупування здійснило три обстріли, випустивши по Голанських висотах 40 ракет.

Внаслідок атаки загинуло 12 підлітків, ще понад 30 людей отримали поранення. Представник «Хезболли » Мохаммед Афіф категорично заперечив причетність угрупування до атаки.

Довідково. Голанські висоти – плато і гірська місцевість площею 1800 км², в межах Лівану, Сирії, Йорданії, Ізраїлю. Територія має велике стратегічне значення в регіоні. До захоплення Ізраїлем у 1967 була частиною Сирії. У 1981 році Ізраїль юридично анексував Голанські висоти, однак світова спільнота та Рада Безпеки ООН не визнає цієї анексії. Втім, у 2019 році США визнали Голанські висоти територією Ізраїлю. На Голанських висотах проживає приблизно 33 тис. людей.