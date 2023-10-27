Ізраїльська армія продовжує тиск на Газу, яку контролюють терористи ХАМАСу

Речник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛу) контр-адмірал Даніель Хагарі повідомив, що ізраїльські війська посилили авіаудари в Секторі Гази за останні кілька годин і продовжуватимуть проводити наземні операції. Про це він заявив увечері в п’ятницю, 27 жовтня, повідомляє The Times of Israel.

«Повітряні сили завдають дуже значних ударів по підземних цілях», – сказав він і додав, що сьогодні ввечері наземні сили розширять свою активність.

Відомо, що впродовж останніх двох днів піхотні сили і танки ЦАХАЛу здійснили обмежені рейди в Сектор Гази. Хагарі наголосив, що ЦАХАЛ продовжуватиме завдавати ударів по місту Газа та прилеглих районах на півночі Гази. Він також укотре закликав палестинців евакуюватися на південь Сектору Гази.

«Ми готові захищатися на всіх аренах. Ми діємо, щоб захистити інтереси безпеки держави Ізраїль», – сказав він.

Тим часом на тлі потужних ізраїльських бомбардувань у Газі не працюють телекомунікаційні мережі – інтернет та мобільний зв’язок. Терористична організація ХАМАС, яка контролює місто, звинуватила в пошкодженні зв’язку ізраїльську сторону.

Перед цим палестинські ЗМІ повідомили про потужні авіаудари Ізраїлю по всьому Сектору Гази, особливо на його півночі. На відео, поширених у ЗМІ, видно клуби диму та вогняні кулі, що підіймаються над Газою.

Нагадаємо, вранці 7 жовтня терористи з ХАМАСу, які контролюють Газу, вторглися в Ізраїль, паралельно завдавши масованого ракетного удару. Терористи брали заручників, вривалися в поселення та вбивали людей. У відповіді Ізраїль заявив про мету знищити у Газі все, що пов’язано з ХАМАСом.