Операція є підготовкою до бойових дій у Секторі Гази

Армія Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про проведення у ніч на 25 жовтня спланованого рейду на території Сектора Гази. Для операції було залучено танки та піхоту, повідомили у прес-службі ЦАХАЛ у середу, 26 жовтня.

Вночі бронетехніка та піхотинці ЦАХАЛ зайшли на територію прикордонної зони Сектора Гази та відкрили вогонь. Ізраїльські військовослужбовці проникли до сектора, як нещодавно це зробили бойовики ХАМАС – через прорваний кордон.

«У рамках заходів сили виявили та атакували багатьох терористів, знищили інфраструктуру терористів, протитанкові позиції та провели роботи з упорядкування території. Після завершення місії війська покинули цей район», – повідомили у прес-службі ЦАХАЛ.

За даними видання Times of Israel, операція була частиною підготовки прикордонної зони до повномасштабного наземного наступу армії Ізраїлю на ХАМАС. Зазначається, що ЦАХАЛ вже вдруге переносив початок операції. Вперше це відбулося через несприятливі погодні умови, а вдруге ЦАХАЛ погодився відкласти операцію, поки США не встановлять у регіоні ППО своїх військ.