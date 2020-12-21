Кабінет міністрів на позачерговому засіданні у понеділок, 21 грудня, ухвалив рішення про призначення Олексія Пінчука тимчасовим виконувачем голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру. Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Василь Мокан.

У свою чергу, уряд також погодив звільнення Романа Лещенка з посади голови Держгеокадастру у зв’язку із його призначенням на посаду міністра аграрної політики.

Крім того, Кабмін звільнив Сергія Шкарлета з посади заступника міністра освіти і науки з питань європейської інтеграції (у зв’язку із обранням на посаду міністра МОН), Юлії Свириденко з посади першого заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (за власним бажанням) та Дениса Каплунова з посади першого заступника голови Державної екологічної інспекції.