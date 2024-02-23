Українські посадовці на кордоні з Польщею у пункті пропуску Краківець

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у п’ятницю, 23 лютого, презентував план, згідно з яким Україна пропонує Польщі розблокувати спільний кордон, де нині протестують польські фермери. Документ, який має назву «План взаємопорозуміння», опублікований у Telegram-каналі голови українського уряду.

Денис Шмигаль заявив, що Україна готова погодитись на обмеження, які запропонувала Єврокомісія щодо аграрного експорту. Мова йде, зокрема, про обмеження на м’ясо птиці, яйця, цукор. Україна експортуватиме до ЄС ці товари без квот та мит в об’ємах не більше, ніж були в середньому у 2022 та 2023 роках. Якщо експортуватиме більше, то обмеження повернуть. Поруч з цим українська сторона готова продовжувати механізм верифікації експорту зерна, кукурудзи, соняшника та ріпаку. Тобто, без дозволу Польщі ці чотири групи товарів не потраплять на польський ринок.

Другим кроком, за словами міністра є те, що Україна направить звернення до Єврокомісії з пропозицією провести невідкладний аналіз кластерів, до яких входить аграрна політика та транспорт. Такий крок покликаний зняти усі маніпуляції навколо питання якості української аграрної продукції чи відповідності стандартам СОТ рівня державної підтримки аграріїв в Україні.

«Водночас принципова позиція України – це повна лібералізація торгівлі з ЄС. Це продовження «економічного безвізу». Питання торгівлі України та ЄС буде вирішуватися саме з ЄС, а не на рівні окремих країн», – йдеться у повідомленні.

Кабмін також запропонував польським колегами ухвалити спільне звернення до Єврокомісії із закликом зупинити російський аграрний експорт в ЄС. Денис Шмигаль звернув увагу, що за 11 місяців 2023 року Росія продала в Європу агропродукції та харчів на 2,5 млрд євро. 5,1 млн тонн продовольства. За весь 2022 рік – 4,9 млн тонн.

«Ми також звертаємося до Єврокомісії ще з двома пропозиціями: Розглянути додаткові обмеження та посилений моніторинг на аграрний імпорт третіх країн до ЄС, як це відбувається зараз з Україною. Звертаємося щодо запуску спільного контролю на кордоні України та країн ЄС. А також пропонуємо розширити пілотний проект щодо обміну митною інформацією», – йдеться у повідомленні.

Голова українського уряду запропонував створити тристоронній штаб у складі України, Польщі та Європейської комісії, який націлений на деблокаду кордону з Польщею. До роботи цього штабу також можуть бути залучені українські та польські аграрні асоціації.

Оскільки блокада загрожує національній безпеці України, український уряд просить забезпечити пропуск тих товарів, які є важливими для національної безпеки. Окрім боєприпасів, військового обладнання, гуманітарної допомоги та медичних засобів, Україна просить пропускати «критично необхідне» пальне. Водночас в Україні вітають ініціативу прем’єр-міністра Дональда Туска внести до переліку об’єктів критичної інфраструктури прикордонні пункти пропуску.

«Зі свого боку, український Уряд також прийняв відповідні рішення щодо визнання прикордонних пунктів пропуску з нашими західними сусідами критичною інфраструктурою», – йдеться у повідомленні.

В Кабміні очікують, що спільний Тристоронній штаб знайде рішення щодо безперешкодного пропуску інших груп товарів.

«Тристоронній штаб має працювати цілодобово, і питання блокування кордону має бути вирішене значно раніше, ніж 28 березня – дати, коли має відбутися спільне засідання урядів України та Польщі. В іншому випадку Україна залишає за собою право застосовувати дзеркальні заходи на пунктах пропуску», – наголосив глава уряду.

Якщо Польща не погодиться на такі пропозиції, то Україна залишає за собою право застосовувати дзеркальні заходи на пунктах пропуску.

Зазначимо, що приблизно за годину до появи пропозиції від українського уряду, Шмигаль заявив, що зустріч із польськими урядовцями на кордоні між країнами 23 лютого не відбулася. Він розмістив фото, на якому видно урядовців на тлі одного з пунктів пропуску на українсько-польському кордоні.