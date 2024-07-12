Скоро захисники та захисниці зможуть оформити статус учасника бойових дій на порталі «Дія»

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка дозволить українським військовим оформити статус учасника бойових дій на порталі «Дія». Про це повідомив очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров.

Наразі, щоб подати документи на статус УБД, треба звертатися до спеціальної комісії або до військової частини.

«Скоро це все можна буде зробити через портал «Дія» в кілька кліків. Це спростить життя нашим захисникам і зменшить навантаження на військові частини», – повідомив міністр.

Також подати заяву про отримання статусу учасника бойових дій офлайн можна буде в будь-якому ЦНАПі, незалежно від зареєстрованого місця проживання.

«Працюємо, щоб захисники не стояли в чергах і не витрачали часу на папірці», – повідомив Федоров.

Нагадаємо, раніше у сервісі державних послуг «Дія» з’явилося цифрове посвідчення ветерана, яке є аналогом паперового документа.