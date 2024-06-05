У додатку відтепер можна отримати посвідчення статусу учасника бойових дій

У сервісі державних послуг «Дія» з’явилося цифрове посвідчення ветерана, яке є аналогом паперового документа. Посвідчення можна завантажити онлайн чи в застосунку, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Запустили один із найочікуваніших документів для наших захисників. Тепер посвідчення ветерана буде завжди під рукою, не потрібно носити із собою паперовий аналог», – повідомив Михайло Федоров.

За його словами, отримати посвідчення ветерана можуть ті, хто має статус:

учасника бойових дій,

людини з інвалідністю внаслідок війни,

учасника війни,

постраждалого учасника Революції гідності,

члена сім’ї загиблого ветерана війни,

члена сім’ї загиблого захисника і захисниці України.

Як отримати посвідчення ветерана в «Дії»

Для того, щоб отримати електронний документ ветерана, необхідно оновити застосунок та обрати опцію «Додати документ». Після цього потрібно обрати «Посвідчення ветерана» та надати дозвіл на отримання даних.

Після надання даних про свій статус потрібно натиснути «Додати посвідчення» та зачекати кілька хвилин, щоб його електронний формат з'явився у застосунку.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко анонсувала функцію електронного бронювання працівників від призову на військову службу в «Дії». Невдовзі Кабмін оприлюднить постанову щодо механізму бронювання співробітників через портал «Дія», а робота над функціоналом займе три-чотири тижні. Над створенням та запуском функції працюють у Мінекономіки та Мінцифри.