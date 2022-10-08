Кабінет міністрів України затвердив особливий порядок зарахування до вишів вступників з окупованих та прилеглих до зони бойових дій регіонів. Про відповідне рішення уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«У разі відсутності документа, що посвідчує особу, або військово-облікового документа, зарахування відбудеться на підставі свідоцтва про народження з подальшим письмовим зобов’язанням оформити необхідні документи. Також за дорученням президента уряд схвалив механізм, що допоможе контрактникам, які втратили платоспроможність, продовжити навчання. Таких випадків сьогодні багато. Студенти накопичують борги, а заклади вищої освіти залишаються без фінансових ресурсів», – написав Шмигаль у Telegram.

За його словами, ухвалено порядок виділення з резервного фонду держбюджету коштів для компенсації вишам вартості навчання студентів. Він стосується тих родин, чий середньомісячний дохід на особу не перевищує розміру мінімальної зарплати. Загалом на виплату компенсацій передбачено майже 87 млн грн.

«Унаслідок збройної агресії РФ створились умови, за якими фізичні особи, які оплачують навчання студентів-контрактників, втратили платоспроможність і не змогли оплатити навчання здобувачів вищої освіти за ІІ семестр 2021/2022 навчального року відповідно до укладених договорів. Як наслідок – у закладах вищої освіти утворилась заборгованість», – пояснили ситуацію в Міністерстві освіти та науки.

Своєю чергою, це не дало можливості розрахуватись з викладачами, зокрема виплатити їм в повному обсязі відпускні та допомогу на оздоровлення до щорічної відпустки, а також розрахуватись за спожиті комунальні послуги.