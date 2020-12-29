Кабінет міністрів змінив порядок державної підтримки підприємництва, згідно з яким реалізується програма «Доступні кредити 5-7-9%». Як повідомила прес-служба Міністерства фінансів, відповідні зміни внесено до постанови №28 від 24 січня.

Зокрема, тепер на отримання пільгових кредитів за цією державною програмою може претендувати середній бізнес з річним доходом до 20 млн євро (раніше – до 10 млн євро).

Також уряд пом’якшив умови надання кредитів: термін кредиту на фінансування обігового капіталу збільшився до трьох років, відтермінування платежу щодо повернення кредиту може становити до 12-ти місяців (було до дев’яти місяців); перший внесок на реалізацію інвестиційного проекту зменшується 10% для сталого бізнесу та 15% для стартапів (було 20% та 30% відповідно).

Крім того, умови для рефінансування кредитів в частині забезпечення збереження фонду оплати праці і чисельності персоналу знижено до 50%.

Для кредитів на фінансування обігового капіталу запровадили компенсацію процентів до 0% річних на період карантину та обмежувальних заходів, а після їхнього скасування компенсацію буде продовжено на рівні 3% річних. Для кредитів рефінансування встановлюється компенсація процентів до 3% річних після 31.03.2021.

Внесеними змінами також врегульовано питання поєднання державної підтримки за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» із підтримкою, яка можуть надавати місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування на підставі регіональних програм розвитку малого і середнього підприємництва коштом місцевих бюджетів.

Нагадаємо, програма «Доступні кредити 5-7-9%» стартувала у лютому 2020 року. Згідно з даними Мінфіну, станом на 28 грудня кількість заявок на участь в ній становила 58,37 тис. на суму 69 млрд грн.

Загалом за весь період дії програми було укладено 7158 кредитних договорів на 16,5 млрд грн. Наразі Фонд розвитку підприємництва уклав угоди про співпрацю з 23 державними та приватними банками.

Востаннє уряд пом’якшував умови кредитування за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» на початку жовтня. Тоді максимальний рівень річного доходу для позичальників підвищили з 100 млн грн до еквівалента 10 млн євро (близько 330 млн грн). При цьому було виключено вимогу, що чинний бізнес має бути прибутковим.