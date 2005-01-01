Кабмін продовжив терміни відключення аналогового мовлення

СуспільствоРоман Ганкевич, сьогодні, 11:121640

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Кабмін продовжив терміни відключення аналогового мовлення
фото РБК-Україна
Поетапне відключення аналогового мовлення почнеться з 1 липня поточного року

Кабінет міністрів України продовжив терміни відключення аналогового телерадіомовлення. Відповідне рішення оприлюднило інформаційне агентство «РБК-Україна».

Як зазначається, уряд прийняв рішення про поетапне відключення аналогового телевізійного мовлення з 1 липня 2018 року для забезпечення інформаційної безпеки України. Відповідною постановою про зміни до плану використання радіочастотного ресурсу продовжено термін використання аналогового телемовлення, щоб не допустити порушення прав на вільний доступ до інформації.

«Прийняття цього рішення забезпечить безперервність телерадіомовлення на всій території України і конституційне право громадян на безперешкодне отримання інформації», - йдеться у повідомленні на сайті Кабміну.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні перенесли терміни відключення аналогового мовлення. Процес вимкнення аналогового сигналу буде відбуватися в три етапи.

Перший - вимкнення аналога в окремих областях - запланований на серпень 2018 року. Другий - відключення аналогового сигналу на всій території країни, за винятком «UA:ПЕРШИЙ», місцевих мовників, аналогових каналів на території проведення АТО і в деяких районах - січень 2019 року.

Остаточне відключення аналогового сигналу в Україні має відбутися в квітні - травні 2019 року.

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