Загалом Україна уклала угоди з виробництва БПЛА на 30 млрд грн

Кабінет міністрів України виділив на закупівлю ударних безпілотників додаткові 5 млрд грн. Кошти на БПЛА для Сил оборони виділять із резервів держбюджету, повідомила у понеділок, 18 березня, міністерка економіки Юлія Свириденко.

За її словами, міністерство економіки розробило проект про виділення додаткових коштів на закупівлю дронів-камікадзе. Скільки саме безпілотників планують закупити на ці кошти, Юлія Свириденко не уточнила.

«Загалом на сьогодні вже укладено угод з виробниками БПЛА на суму близько 30 млрд грн, в процесі перебуває підготовка контрактів на суму 14 млрд грн. І, зрозуміло, це не вичерпний обсяг», – повідомила міністерка економіки.

У Мінекономіки повідомили, що Кабінет міністрів продовжить фінансування закупівель безпілотників на потреби Сил оборони – як планове, так і оперативне.

Нагадаємо, 1 січня міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що Міноборони закупить у 2024 році мільйон безпілотників для ЗСУ. Йдеться про FPV-дрони, закупівлями яких міністерство раніше не займалося через відсутніх законодавчих критеріїв.

Вже в березні заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр заявила, що Україна може виготовити за 2024 рік 2 млн ударних дронів. Посадовиця повідомила, що до виробництва БПЛА в Україні залучені майже 200 компаній, 60 із яких виконують держзамовлення.