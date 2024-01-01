Рустем Умєров зазначив, що Україна збільшить виробництво власного озброєння

Міністерство оборони України замовило перші дрони, яких впродовж року має купити близько мільйона. Також планують створити міжнародну коаліцію дронів. Україна разом з партнерами запровадить нову систему обліку міжнародної військової допомоги. Про це повідомив міністр оборони Україн Рустем Умєров, пише Укрінформ.

«У 2024 році держава планує закупити щонайменше мільйон дронів. Раніше Міноборони не закуповувало цей ефективний та економічно вигідний засіб ураження противника – FPV-дрони. Причина – відсутність на законодавчому рівні чітких критеріїв та правил застосування на полі бою. FPV-дрони закуповували волонтери, Мінцифри, обласні військові адміністрації», – зазначив міністр, який також анонсував міжнародну коаліцію дронів та інші.

До прикладу, вже з’явилася коаліція морських сил: Велика Британія надала два мінні тральні кораблі, 23 швидкісні катери та 20 дволанкових гусеничних всюдиходів, уточнив Рустем Умєров. Вже створено міжнародну ІТ-коаліцію для захисту ІТ-інфраструктури Сил оборони. До її складу входить вісім країн – Естонія, Люксембург, Бельгія, Данія, Ісландія, Латвія, Литва, Японія. А Велика Британія та Італія оголосили про намір доєднатися до неї. На майбутнє планується посилити спроможності нових міжнародних коаліцій: ППО, безпеки в Чорному морі, РЕБ та РЕР, кібербезпеки, артилерії.

Умєров додав, що нова система обліку міжнародної військової допомоги передбачає прозорий облік та звітність, краще планування.

«Почали співробітництво з генеральною інспекцією Міністерства оборони США. Серед її повноважень – контроль за використанням безпекової допомоги. Також Міноборони України і Посольство США започаткували спільний моніторинг озброєння, яке США надають нашій країні. Мета – надання обґрунтованих запевнень у тому, що Україна як одержувач зброї дотримується вимог, встановлених урядом США щодо передання, захисту, зберігання та використання озброєння і технологій», – пояснив міністр оборони.

Загалом у 2024 році Міноборони планує збільшувати закупівлю українського озброєння та створити дворівневу систему закупівель за стандартами НАТО.