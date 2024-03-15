Зеленський окреслив завдання для військових та виробників дронів

Президент України Володимир Зеленський анонсував нові атаки українськими дронами по вразливих місцях російських окупантів. Про це він повідомив у п’ятницю, 15 березня.

15 березня президент провів низку військових нарад, під час яких Володимир Зеленський обговорив ситуацію на фронті з представниками військових та урядових відомств. Крім того, президент заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про ситуацію на Авдіївському напрямку та інших ділянках передової.

Також Володимир Зеленський зустрівся з начальником Генерального штабу Анатолієм Баргилевичем, міністром оборони Рустемом Умєровим, головою СБУ Василем Малюком, начальником ГУР Кирилом Будановим та заступником Головнокомандувача ЗСУ, відповідальним за напрямок безпілотних систем, Вадимом Сухаревським. Президент обговорив із посадовцями план дій щодо наступних атак на росіян.

«Визначили найуразливіші місця ворога, ті, де ми можемо завдати йому найбільшої шкоди. І будемо завдавати. Що більше російська держава втрачатиме і що більшою буде ціна її агресії, то ближчим буде справедливе завершення цієї війни», – повідомив Володимир Зеленський.

Крім того, президент провів нараду з представниками Кабінету міністрів та оборонно-промислового комплексу. Під час наради обговорили виробництво дронів, які застосують для запланованих операцій ЗСУ. Володимир Зеленський зазначив, що попри наявність такої високотехнологічної зброї в Україні, її кількість має зростати, ставати масовою, а дрони повинні ставати далекобійнішими та потужнішими. За словами президента, сторони узгодили завдання та терміни їхнього виконання.