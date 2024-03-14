Головнокомандувач продовжує роботу з бригадами на Запорізькому напрямку

Головнокомандувач Збройними силами України Олександр Сирський відзвітував про роботу у бригадах на Запорізькому напрямку та повідомив про контрольовану обстановку на фронті. Крім того, Олександр Сирський повідомив 14 березня про початок ротацій військовослужбовців, які тривалий час перебувають на лінії бойових дій.

За словами Олександра Сирського, російські окупанти продовжують атакувати позиції ЗСУ в районах Роботиного та Вербового на Запоріжжі, проте не мають особливого успіху. Зокрема, на цьому напрямку росіяни застосовують ударні дрони та БПЛА інших типів, а також артилерію та міномети.

Головнокомандувач підкреслив важливість наявності потужних систем радіоелектронної боротьби. За словами Сирського, протистояння БПЛА та РЕБ наразі вийшло на перший план.

«Позитивом є те що, не зважаючи на доволі складну обстановку на всій лінії фронту, нам вдалося запустити процес ротацій та заміни частин і підрозділів, які тривалий час виконують бойові завдання на передньому краї. Це дозволить стабілізувати обстановку і позитивно вплине на морально-психологічний стан наших воїнів», – повідомив Олександр Сирський.

За словами головнокомандувача, у ході роботи він прийняв необхідні рішення щодо покращення бойових спроможностей бригад ЗСУ. Які саме бригади йдуть на ротацію, Олександр Сирський не уточнив.

Нагадаємо, 11 березня речник ОСУВ «Таврія» Дмитро Лиховій повідомив в ефірі телемарафону про початок ротацій на Таврійському напрямку. За його словами, виведення та заміна бригад відбуваються, наскільки дозволяє оперативна ситуація.