Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення в запас строковиків, в яких завершився термін військової служби під час воєнного стану. Відповідний указ 7 березня опубліковано на сайті ОП.

«… Звільнити у квітні – травні 2024 року в запас зі Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, інших утворених відповідно до законів України військових формувань військовослужбовців строкової військової служби, строк військової служби яких ... закінчився під час дії воєнного стану», – йдеться в указі.

Нагадаємо, 23 лютого депутати Верховної Ради України проголосували за ухвалення законопроекту про демобілізацію строковиків. Законопроект підтримали 319 депутатів.

Законопроект передбачає, що під час проведення загальної мобілізації і дії правового режиму воєнного стану строковики, термін військової служби яких закінчився під час воєнного стану та службу яких продовжено понад встановлені строки, звільняються в запас у строки, визначені указом президента України.

Водночас передбачається, що такі особи не можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації впродовж 12 місяців з дня звільнення в запас, якщо вони не висловили бажання продовжувати службу.