Після закінчення строкової служби військовослужбовці зможуть демобілізуватися

Депутати Верховної Ради України проголосували за ухвалення законопроекту про демобілізацію строковиків. Законопроект підтримали 319 депутатів, повідомив у п’ятницю, 23 лютого, депутат від «Голосу» Ярослав Железняк.

Законопроект №11035 вніс президент Володимир Зеленський у четвер, 22 лютого. На сайті Верховної Ради йдеться, що Зеленський визначив законопроект як невідкладний. Так, народні депутати голосували щодо проекту закону водночас за основу та в цілому.

«Проект закону розроблено у Міністерства оборони України з метою унормування під час дії в Україні воєнного стану можливості звільнення у запас військовослужбовців, які вислужили встановлені строки строкової військової служби», – йдеться у пояснювальній записці законопроекту.

Нардепи проголосували за законопроект про демобілізацію строковиків

Зазначимо, проти законопроекту, який вносить зміни до положень про демобілізацію, не проголосував проти жоден депутат. Водночас 14 нардепів не голосували взагалі.

Законопроект передбачає, що під час проведення загальної мобілізації і дії правового режиму воєнного стану строковики, термін військової служби яких закінчився під час воєнного стану та службу яких продовжено понад встановлені строки, звільняються в запас у строки, визначені указом Президента України. Водночас передбачається, що такі особи не можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації впродовж 12 місяців з дня звільнення в запас, якщо вони не висловили бажання продовжувати службу.