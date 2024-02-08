За словами Давида Арахамії, до законопроекту «питання є у всіх»

Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що до ухваленого напередодні у першому читанні законопроекту про мобілізацію є зауваження. Тож над ним працюватимуть в Комітеті до другого читання, написав він у Telegram у четвер, 8 лютого.

За словами народного депутата, до законопроекту №10449 щодо військової служби, мобілізації та обліку «питання є у всіх». Зокрема, парламентарі планують залишити все як було в редакції чинного законодавства щодо людей з інвалідністю і тих, хто за ними доглядає.

Також переглянуть ще раз підхід до мобілізації аспірантів. За словами Арахамії, фінального рішення ще немає, тож нардепи будуть шукати компроміс. Додамо, що згідно з новим законопроектом, мобілізації підлягатимуть аспіранти, які навчаються на платній формі навчання.

Точно неприйнятними Арахамія назвав норми щодо блокування особистих рахунків громадян.

«Не бачу в Раді тих, хто би таке підтримував», – написав він.

Нардеп також зазначив, що це, а також низка інших пунктів законопроекту, вже в роботі.

«Маємо збалансувати інтереси військового командування, бізнесу і громадян. Завдання не з легких, роботи буде багато», – додав Арахамія.

Нагадаємо, що 7 лютого Верховна Рада України у першому читанні підтримала оновлений урядовий законопроект щодо військової служби, мобілізації та військового обліку. Внесення правок перед другим читанням триватиме до 21 лютого. Імовірно, що законопроект в цілому буде прийнято в останній тиждень лютого. Після чого на початку березня його підпише президент Володимир Зеленський, а закон набере чинності у квітні.

Зауважимо, що уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що представлений Кабінетом міністрів України новий законопроект про мобілізацію має низку суперечливих положень, які не відповідають нормам Конституції. Хоч згодом все ж закликав ухвалити цей законопроект.