Кількість прикордонників збільшать через потребу в зміцненні обороноздатності України

Україна буде збільшувати кількість прикордонних військ, зокрема для захисту від російської агресії. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зведенні у вівторок, 12 березня.

Голова держави повідомив, що провів кілька важливих нарад за участю прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та низки інших урядовців. Під час нарад президент погодив подальші кроки для розвитку Державної прикордонної служби та прикордонних військ.

Володимир Зеленський наголосив, що пишається кожним українцем та українкою, які служать у прикордонних військах.

«Збільшуватимемо чисельність прикордонних військ – і з огляду на поточні завдання захисту від російської агресії, і в розрахунку на довготривалий захист кордонів нашої держави після цієї війни», – зазначив він.

Зеленський також відзначив прикордонників Сумського загону, які протидіють російським диверсантам і зміцнюють наші оборонні позиції на кордоні; воїнів прикордонної комендатури швидкого реагування Волинського прикордонного загону, бригади «Помста» та «Сталевий кордон», а також воїнів спеціального підрозділу ДОЗОР.

Під час нарад президент також заслухав доповідь про основні питання безпеки всередині нашої держави, зокрема щодо роботи Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зауважимо, що згідно з відкритими даними, чисельність прикордонних військ в Україні становить 50 тис. осіб, у тому числі 42 тис. військовослужбовців