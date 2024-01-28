Російські ДРГ – це загроза не лише для Сил оборони, але й для мирних жителів

Російські окупаційні війська щодня обстрілюють прикордонні області України. Крім регулярного обстрілу, ворог вдається до застосування диверсійно-розвідувальних груп, розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

За його словами, наразі ситуація на північному кордоні не є простою.

«Загалом, якщо говорити про обстріли, лише з початку поточного місяця, нашими прикордонними нарядами зафіксовано понад 1800 обстрілів, які Росія здійснила по території Чернігівської, Харківської та Сумської областей», - наголосив Демченко.

Найбільше спроб прориву українського кордону ДРГ зафіксовано на сумському напрямку, також військові фіксують активність російських диверсантів у Харківській області, менша активність їх у Чернігівській області.

«Ворожі ДРГ – це загроза не лише для Сил оборони, але й для мирних жителів», – розповів речник і нагадав нещодавній випадок на Сумщині, де російська ДРГ розстріляла автомобіль, в якому їхали громадянські люди. На жаль, вони загинули.