Кабінет міністрів України виділив Міноборони додаткові 657 млн грн для забезпечення потреб військових. Про це повідомила прес-служба оборонного відомства у понеділок, 22 січня.

Кошти виділені з резервного фонду держбюджету на термінові потреби бойових бригад.

Усього уряд виділив Міноборони 657 млн грн (з них Державній спеціальній службі транспорту – 10,7 млн грн). Окремо від цієї суми Головному управлінню розвідки (ГУР) виділили 10,52 млн грн.

Ці гроші обіцяють спрямувати на закупівлю техніки і озброєння, оптичних та тепловізійних приладів, засобів зв’язку, виробництво боєприпасів, ремонт та утримання техніки, а також запасних та комплектувальних частин до неї.

Новий механізм запрацює з початку лютого, після сплати ПДФО за січень.

«Для закриття «фінансового розриву» уряд виділив із резервного фонду кошти для нагальних потреб оборони в січні. Адже забезпечення військовослужбовців усім необхідним – процес, що має тривати безперебійно за замовчуванням», – прокоментував заступник міністра оборони Юрій Джигир.

Кожна з бригад самостійно формуватиме свої потреби. У пріоритеті – військові частини, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, зазначають у відомстві. Наразі бригади повинні сформувати перелік потреб і надати його Міноборони.

Наразі відомство очікує сформовані потреби кожної військової частини. Тоді розрахунки узагальнить Генеральний штаб. Опісля Міноборони підготує відповідний запит на Міністерство фінансів, а тоді кошти спрямовують до Міноборони та направляють до військових частин.

Нагадаємо, що 19 січня Кабмін виділив рекордні 17,5 млрд грн на будівництво фортифікацій.