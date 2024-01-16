Працівників оборонно-промислового комплексу бронюватимуть без обмежень

У вівторок, 16 січня, Кабінет міністрів України ухвалив рішення про зміни до постанови № 76, яка регулює питання бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану, щодо бронювання працівників підприємств оборонно-промислового комплексу. Про це йдеться на сайті Міністерства економіки.

У постанові № 76 від 27 січня 2023 року, було сказано, що кількість військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню, повинна становити 50 відсотків кількості військовозобов’язаних підприємства, установи і організації на дату подання списку.

Відтепер, відповідно до змін, працівники підприємств, які визначені критично важливими у сфері оборонно-промислового комплексу, можуть отримати відстрочку від мобілізації (бронювання) незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності. Також для таких підприємств не буде обмежень щодо кількості військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню.

«Це дозволить посилити потенціал оборонно-промислового комплексу та забезпечити оборонним підприємствам можливість стабільно працювати і нарощувати обсяги виробництва. Це рішення – спільна позиція Міноборони, Мінстратегпрому та Мінекономіки. Наше першочергове завдання – забезпечити наших захисників і захисниць всім необхідним для здобуття перемоги», – сказав заступник міністра економіки Ігор Фоменко.

До слова, у 2023 році до оборонної промисловості було залучено 300 тисяч людей, 500 компаній, з яких майже 400 – приватні. За словами міністра з питань стратегічних галузей Олександра Камишіна, у 2023 році в Україні у кілька разів зросло виробництво артилерійських боєприпасів. Крім того, виробництво БпЛА зросло у 100 разів.

Нагадаємо, 16 січня 2024 року Верховна Рада України прийняла за основу законопроект про запровадження єдиного електронного реєстру військовозобов’язаних громадян. Проект закону №10062 передбачає можливість створення і використання цифрового військового-облікового документа (сертифікату).