Енегргокомпанії мають перевірити законність бронювання своїх працівників

Міністерство енергетики України доручило енергокомпаніям провести перевірку правомірності надання тимчасової відстрочки від мобілізації (бронювання) працівникам енергетичних компаній. Про це у середу, 3 січня, повідомили у міненерго.

Таке рішення ухвалили через виявлений факт зловживання службовими повноваженнями колишнім радником міністра енергетики Германа Галущенко.

Керівництво АТ «Українські розподільні мережі» виявило, що аби уникнути служби у Збройних силах України, у квітні 2023 року колишнього радника міністра енергетики прийняли до ПАТ «Черкасиобленерго» на посаду заступника начальника центральної служби приладів обліку та метрології.

Після цього разом з посадовими особами «Черкасиобленерго», цей працівник ініціював видання наказу про запровадження дистанційної роботи.

«У результаті з квітня по грудень працівник не виконував своїх обов'язків, хоча отримував заробітну платню, а також отримав тимчасову відстрочку від мобілізації, яка надається працівникам критично важливих для функціонування держави компаній та підприємств», – йдеться у повідомленні.

«Українські розподільні мережі» вже спрямували відповідне звернення до прокуратури.

У міненерго наголосили, що цей інцидент не характеризує усіх енергетиків країни. Там зазначили, що багато працівників енергетичної інфраструктури зараз служать у ЗСУ, а інші – «цілодобово виконують свою надскладну роботу».