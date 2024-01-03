Енергокомпаніям наказали перевірити правомірність бронювання військовозобов'язаних працівників
Причиною такого рішення став виявлений факт зловживання службовими повноваженнями колишнім радником міністра енергетики
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Міністерство енергетики України доручило енергокомпаніям провести перевірку правомірності надання тимчасової відстрочки від мобілізації (бронювання) працівникам енергетичних компаній. Про це у середу, 3 січня, повідомили у міненерго.
Таке рішення ухвалили через виявлений факт зловживання службовими повноваженнями колишнім радником міністра енергетики Германа Галущенко.
Керівництво АТ «Українські розподільні мережі» виявило, що аби уникнути служби у Збройних силах України, у квітні 2023 року колишнього радника міністра енергетики прийняли до ПАТ «Черкасиобленерго» на посаду заступника начальника центральної служби приладів обліку та метрології.
Після цього разом з посадовими особами «Черкасиобленерго», цей працівник ініціював видання наказу про запровадження дистанційної роботи.
«У результаті з квітня по грудень працівник не виконував своїх обов'язків, хоча отримував заробітну платню, а також отримав тимчасову відстрочку від мобілізації, яка надається працівникам критично важливих для функціонування держави компаній та підприємств», – йдеться у повідомленні.
«Українські розподільні мережі» вже спрямували відповідне звернення до прокуратури.
У міненерго наголосили, що цей інцидент не характеризує усіх енергетиків країни. Там зазначили, що багато працівників енергетичної інфраструктури зараз служать у ЗСУ, а інші – «цілодобово виконують свою надскладну роботу».