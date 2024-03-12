Кабінет міністрів України на своєму засіданні у вівторок, 12 березня, запровадив виплати для дітей загиблих українських захисників. Про це повідомив представник Кабміну у парламенті Тарас Мельничук у Telegram.

Згідно з рішенням Кабміну, було встановлено адресну допомогу дітям, яким надали статус члена сім'ї загиблого захисника чи захисниці України, годувальник яких не входив до складу добровольчих формувань територіальних громад та загинув (зник безвісти) під час участі в обороні країни.

Дітям віком від 1 до 15 років залежно від віку встановлюють такі виплати: не менше 7800 грн – на одну дитину, не менше 6100 грн – кожній дитині, якщо у сім'ї двоє або більше дітей.

Додамо, що наразі сім’ям загиблих осіб виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 15 млн грн отримати одноразову грошову виплату мають право батьки (мама й тато); дружина/чоловік, які не одружилися вдруге; діти, які не досягли повноліття; утриманці загиблого (померлого). У такому випадку гроші розподіляються рівними частинами.

Виплату не можуть отримати громадяни Росії та Білорусі та особи, які постійно проживають на територіях цих країн, осіб, які засуджені за державну зраду, колабораційну діяльність, пособництво державі-агресору.

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