Будівельні роботи розпочнуться після деокупації Херсонщини

Кабінет міністрів України затвердив постанову про експериментальний проект для початку відбудови зруйнованої російськими окупантами Каховської ГЕС. Перший етап передбачає підготовку та проектування необхідної реконструкційної бази, повідомив у вівторок, 18 липня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За координації міністерства економіки проект на замовлення «Укргідроенерго» буде розрахований на два роки. Зазначимо, раніше фахівці називали мінімальним терміном для реконструкції ГЕС 5-7 років. Будівельні роботи на місці зруйнованої ГЕС розпочнуться після звільнення територій на Херсонщині.

«Проект розрахований на два роки. На першому етапі спроектуємо всі інженерні конструкції, підготуємо необхідну базу для відновлення. Другий етап розпочнеться після деокупації територій, де розташована ГЕС. Він передбачає власне будівельні роботи», – повідомив Денис Шмигаль.

На думку прем'єр-міністра, відбудова Каховської ГЕС допоможе примножити потенціал української аграрної та економічної сфер. Водночас коли саме розпочнеться перший етап проекту, Денис Шмигаль не уточнив.

Нагадаємо, 6 червня росіяни підірвали Каховську ГЕС, яка розташована та тимчасово окупованих територіях. Внаслідок підриву ГЕС Дніпро змінив своє річище та підтопив понад 80 населених пунктів на Херсонщині. Наразі на місці Каховського водосховища пустеля.

3 липня віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков оголосив, що Україна після підриву Каховської ГЕС розпочала будівництво 150-кілометрового магістрального водогону для південних областей. За його словами, проект спрямований на будівництво трьох магістральних гілок водогону. Йдеться про шляхи Карачунівське водосховище – Кривий Ріг – Південне водосховище, Марганець – Нікополь, Хортиця (ДВС2) – Томаківка.