Водогін матиме три гілки, які закриють потреби південних областей України

Україна розпочала будівництво 150-кілометрового магістрального водогону для південних областей. Будівництв з нуля розпочалося, щоб відновити водогінну інфраструктуру внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС, повідомив у понеділок, 3 липня, віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков.

За його словами, проект спрямований на будівництво трьох магістральних гілок водогону. Йдеться про шляхи Карачунівське водосховище – Кривий Ріг – Південне водосховище, Марганець – Нікополь, Хортиця (ДВС2) – Томаківка.

«Водогін складатиметься з 3 ланок магістрального водопроводу протяжністю майже 150 км. Реалізація проєкту забезпечить водою щонайменше мільйон людей з Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей. Водогін у буквальному сенсі прокладатиметься з нуля, міжнародні партнери залучені до закупівлі та логістики труб необхідного діаметру та помп великої потужності», – повідомив Олександр Кубраков.

Він заявив, що проект планують завершити якнайшвидше, проте не зазначив, на які строки розраховує міністерство відновлення. Будівництво здійснює Агентство відновлення, яке отримало на створення водогонів 1,5 млрд грн з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.