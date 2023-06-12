Міст стане альтернативою поромної переправи через кордон

Україна та Молдова підписали угоду про будівництво мосту на кордоні країн. Він буде проходити в районах, населених пунктів Ямпіль, що на Вінниччині, та Косеуць, повідомили у прес-службі Міністерства інфраструктури України у понеділок, 12 червня.

Відповідну угоду підписали віце-прем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков та міністерка інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Лілія Дабіжа. Міст проходитиме через Дністер, де раніше була лише поромна переправа.

«Міст стане ключовою ланкою транспортного коридору між Києвом та Кишиневом. Окрім цього, завдяки мосту українські експортери отримають найкоротший шлях із центру України до країн Центральної та Південно-Східної Європи в обхід окупованого росіянами Придністров’я», – заявив Олександр Кубраков.

За даними прес-служби, міжкордонний міст стане альтернативним шляхом на противагу поромній переправі «Ямпіль – Косеуць». Переправа не працює кілька років та є застарілою. Крім того, у Мінреінтеграції пояснили, що міст допоможе розвантажити пункт пропуску «Могилів-Подільський – Отач» на кордоні з Молдовою.

Міст планують збудувати завдовжки 1400 м. Він матиме дві смуги руху. Крім того, міст буде враховувати потреби пішоходів, тому під час його будівництва врахують стандарти безбар'єрності. Коли саме розпочнеться будівництво, не уточнили.

Нагадаємо, поромна переправа через Дністер у липні 2020 року зазнала пошкоджень через корабельну аварію. Судно врізалося у поромну переправу, відрізавши шлях через кордон.