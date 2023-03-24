Кабмін звільнив скандального заступника керівника Держмитниці Руслана Черкасського
Раніше НАЗК знайшло в Руслана Черкасського 150 тис. доларів, які йому нібито подарував батько-пенсіонер
Кабінет міністрів на засіданні 24 березня звільнив Руслана Черкасського з посади заступника голови Державної митної служби України. Про це повідомив у Telegram представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.
«Звільнено: Черкасського Руслана Анатолійовича з посади заступника Голови Державної митної служби України», – написав Мельничук.
Як повідомляв ZAXID.NET, 1 лютого уряд відсторонив Руслана Черкасського від посади заступника голови Державної митної служби. Уряд хотів його звільнити, проте той відмовився писати заяву і пішов на лікарняний.
17 березня Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) під час моніторингу способу Руслана Черкасського виявило майже чотири мільйони гривень (150 тис. доларів), які йому нібито подарував батько-пенсіонер.
ЗМІ називають Черкасського «тіньовим керівником митниці» і повідомляють про його можливу причетність до контрабанди сигарет.
Черкасський, як писав раніше «Цензор.НЕТ», ніколи офіційно не займався бізнесом, однак йому належить два будинки та вісім квартир, дві з яких розташовані в Об’єднаних Арабських Еміратах (одна з них – належить Черкасському частково). Також Черкасський є власником чималого елітного автопарку. Зокрема йому належить люксовий автомобіль Bentley Continental GT, Mercedes-Benz G та BMW7.