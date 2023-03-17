Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) під час моніторингу способу життя заступника голови Державної митної служби Руслана Черкасського виявило майже чотири мільйони гривень (150 тис. доларів), які йому нібито подарував батько-пенсіонер. Про це НАЗК повідомило в п’ятницю, 17 березня.

«НАЗК надіслало до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури матеріали за результатами моніторингу способу життя заступника Голови Державної митної служби України Руслана Черкасського. Під час моніторингу НАЗК встановило необґрунтовані активи на суму 150 тис. дол. (майже 4 мільйони гривень на період отримання подарунка)», – сказано в повідомленні.

Як зазначили в НАЗК, Черкасський 13 червня 2020 року подав до реєстру декларацій повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, де поінформував, що отримав 11 червня від свого батька подарунок у грошовій формі на суму понад 3 млн 995 грн.

Чиновник пояснив, що дар оформлено нотаріально та надано договір дарування валютних цінностей, згідно з яким він отримав у подарунок 150 тис. доларів США. У декларації за 2020 рік декларант вказав про суттєве збільшення своїх грошових активів на понад 4 млн грн.

Однак під час моніторингу НАЗК виявило, що, зважаючи на рівень доходів його батька та матері, вони не мали коштів на здійснення подарунка такого розміру. Крім того, батько у 2018 році придбав квартиру у Києві за понад 1,8 млн грн і паркомісце за 100 тис. грн.

У зв’язку з цим, НАЗК направило матеріали до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури для вирішення питання щодо звернення до суду з позовом про визнання активу необґрунтованим та його стягнення в дохід держави.

Як повідомляв ZAXID.NET, 1 лютого уряд відсторонив Руслана Черкасського від посади заступника голови Державної митної служби. Уряд хотів його звільнити, проте той відмовився писати заяву і пішов на лікарняний.

ЗМІ називають Черкасського «тіньовим керівником митниці» і повідомляють про його можливу причетність до контрабанди сигарет.

Черкасський, як писав раніше «Цензор.НЕТ», ніколи офіційно не займався бізнесом, однак йому належить два будинки та вісім квартир, дві з яких розташовані в Об’єднаних Арабських Еміратах (одна з них – належить Черкасському частково). Також Черкасський є власником чималого елітного автопарку. Зокрема йому належить люксовий автомобіль Bentley Continental GT, Mercedes-Benz G та BMW7.