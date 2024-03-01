Міністр Канади допустив можливість повернення канадських інструкторів до Україи

Канада не виключила можливість того, що до України можуть прибути канадські військовослужбовці. Зокрема йдеться про канадських інструкторів, які зможуть навчати українських бійців не тільки за кордоном, повідомив у п’ятницю, 1 березня, міністр оборони Канади Білл Блер.

За словами канадського міністра оборони, у країні були деякі дискусії щодо того, чи може Канада здійснювати більш ефективне навчання українських бійців безпосередньо в Україні.

«Ми тренуємо українців скрізь, але я думаю, що було певне визнання того, що деякі з цих тренувань є складними, тому що важко вивезти людей з України для проходження тренувань», – повідомив Білл Блер.

Зазначимо, раніше міністр оборони Канади виключив можливість розгортання військових сил Канади в Україні для виконання бойових завдань. Водночас внаслідок підписання безпекової угоди України з Канадою, країна зможе повернути навчання з інструкторами до України, як тільки для цього будуть необхідні умови.

Нагадаємо, 26 лютого президент Франції Емманюель Макрон висунув на обговорення із країнами-партнерами можливості надання Україні своїх військових сил. Частина країн поставилася критично до цієї пропозиції – зокрема, Німеччина та США виключили можливість розгортання бойових підрозділів в Україні. Водночас у Франції підтвердили, що країна зможе надати військовий контингент для небойових та навчальних завдань.