Україна отримала від Канади військову допомогу

В Україну 19 лютого прибув черговий літак з військовою допомогою від Канади. Зокрема, він привіз гвинтівки та автомати з оптичними прицілами, повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

«Зброя для Збройних сил України від наших близьких друзів. Ми отримали військову допомогу у вигляді гвинтівок, автоматів з оптичними прицілами, приладів нічного бачення та спостереження, військової техніки», – написав міністр та подякував Канаді за своєчасну допомогу.

Weapons for @ArmedForcesUkr from our close friends We received military aid in the form of rifles,machine guns with optical sights,night vision&surveillance devices&military equipment.Thank you for this important & timely decision! @AnitaAnandMP special thank to You pic.twitter.com/JgaK4iPqId — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 19, 2022

На початку лютого Канада відправила до України транспортний літак з партією нелетального озброєння. У цій партії були засоби індивідуального захисту, засоби перевезення вантажів, а також розвідувальне обладнання.

До слова, раніше президент Росії Володимир Путін називав однією з умов деескалації на кордонах вивезення з України іноземної зброї. Зазначимо, що міжнародні партнери постачають Україні зброю на тлі загрози можливого нового масштабного вторгнення Росії, яке, як передбачається, може статися наступного тижня.