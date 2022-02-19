Канада доставила в Україну гвинтівки й автомати
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В Україну 19 лютого прибув черговий літак з військовою допомогою від Канади. Зокрема, він привіз гвинтівки та автомати з оптичними прицілами, повідомив міністр оборони Олексій Резніков.
«Зброя для Збройних сил України від наших близьких друзів. Ми отримали військову допомогу у вигляді гвинтівок, автоматів з оптичними прицілами, приладів нічного бачення та спостереження, військової техніки», – написав міністр та подякував Канаді за своєчасну допомогу.
На початку лютого Канада відправила до України транспортний літак з партією нелетального озброєння. У цій партії були засоби індивідуального захисту, засоби перевезення вантажів, а також розвідувальне обладнання.
До слова, раніше президент Росії Володимир Путін називав однією з умов деескалації на кордонах вивезення з України іноземної зброї. Зазначимо, що міжнародні партнери постачають Україні зброю на тлі загрози можливого нового масштабного вторгнення Росії, яке, як передбачається, може статися наступного тижня.
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