Відмову США і НАТО пристати на пропозиції Москви щодо «гарантій безпеки» в МЗС РФ розкритикували

Міністерство закордонних справ Росії опублікувало текст своєї реакції на відповідь США щодо так званих «гарантій безпеки», які були раніше запропоновані Москвою. Як і раніше Москва наполягає на виведенні всіх військ та озброєнь США із центральної, східної, південно-східної Європи та Балтії, а також форм юридичної відмови Альянсу від розширення на схід.

Як інформує російське агентство «РБК», відмову США і НАТО пристати на пропозиції Москви щодо «гарантій безпеки» в МЗС РФ розкритикували.

У документі Росія пропонує США виробити нове «рівняння безпеки», у якому необхідним елементом називається проблематика ракет середньої та меншої дальності.

Москва також заявила про занепокоєння через нібито військову активність США та НАТО «безпосередньо біля російських кордонів» та поскаржилась на те, що США ігнорують «червоні лінії», «корінні інтереси» у сфері безпеки та суверенне право Росії на захист.

За відсутності готовності американської сторони домовлятися про «гарантії безпеки» з боку США та їхніх союзників у МЗС РФ погрожують, що будуть змушені «реагувати, у тому числі шляхом реалізації заходів військово-технічного характеру».

Загалом ключові тези тексту заяви російського МЗС, який розміщений на 11 сторінках виглядають наступним чином:

Американська сторона не дала конструктивної відповіді на базові елементи підготовленого Росією проекту договору зі США щодо гарантій безпеки. Йдеться, зокрема, про відмову від вступу України та Грузії до НАТО та відмову від створення військових баз на пострадянському просторі;

«За відсутності готовності американської сторони домовлятися про жорсткі, юридично зобов'язуючі гарантії забезпечення нашої (російської – ред.) безпеки з боку США та їхніх союзників, Росія буде змушена реагувати, у тому числі шляхом реалізації заходів військово-технічного характеру»;

Повідомлення про «російське вторгнення» в Україну – «спроби чинити тиск та знецінити пропозиції Росії щодо гарантій безпеки»;

Втрата українською державою територіальної цілісності – результат процесів, що відбулися всередині нього. Питання про належність Криму закрито;

Якщо Україна вступить до НАТО, це створить ризик реального воєнного конфлікту між Росією та Альянсом у разі спроби Києва силою повернути втрачені території;

Політика «відчинених дверей НАТО» суперечить базовим зобов'язанням, прийнятим у рамках НБСЄ/ОБСЄ;

Росія наголошує на готовності предметно працювати над окремими заходами з контролю над озброєннями та зниження ризиків. Але російські пропозиції носять пакетний характері і мають розглядатися у комплексі без виділення окремих його складових;

Росія готова зайнятися спільним виробленням нового «рівняння безпеки». Основні компоненти — робота з ДСНО (договір скорочення наступальних озброєнь – ред.) та РСМД (Договір про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності – ред.), нерозгортання ядерної зброї поза національними територіями.

Також Росія вкотре відкинула заяви про накопичення своїх військ біля України. Однак заявила, що в разі прийняття України до НАТО виникне «реальна загроза того, що Київ спробує силою повернути Крим».

Кремль наполягає на своїх попередніх вимогах та пропонує зайнятися спільним виробленням нового «рівняння безпеки».

Зокрема, для деескалації ситуації в Україні закликають припинити постачання українцям зброї; відкликати всіх західних радників та інструкторів; відмовитися від будь-яких спільних навчань ЗСУ та сил країн НАТО; вивести іноземне озброєння, яке раніше передали Україні; «примусити українську владу виконувати «Комплекс заходів»« (йдеться про Мінські угоди).

Фактично в оприлюдненому сьогодні документі російська сторона повторює колишні вимоги про нерозширення Альянсу, про повернення «інфраструктури НАТО до стану на 1997 рік, коли був підписаний Основоположний акт Росія-НАТО», про те, що принцип відкритих дверей НАТО нібито порушує «Принцип неподільності безпеки».

Зазначимо, що на тлі загрози повномасштабного російського вторгнення західні партнери почали передавати Україні озброєння для захисту. В Україну вже прибули 10 партій зброї від США з понад 650 тоннами оборонного озброєння. 20 січня стало відомо, що США дозволили Литві, Латвії та Естонії відправляти ракети та іншу зброю американського виробництва в Україну на тлі загострення російської загрози. Озброєння Україні регулярно надає також Велика Британія.