Речниця російського МЗС Марія Захарова

Деескалація напруженості між Україною та Росією можлива лише в тому випадку, якщо українська влада погодиться на відкликання західних військових інструкторів, забезпечить вивезення іноземних озброєнь та відмовиться від спільних навчань українських військовослужбовців з НАТО. Про це повідомила офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова на брифінгу, інформує ZN.UA.

На думку Захарової, від Росії можна домогтися деескалації, погодившись «лише» з кількома пунктами.

«Ми переконані, що добитися деескалації ситуації навколо України можна дуже швидко: для цього треба припинити постачання Україні озброєнь, відкликати з її території західних військових радників, інструкторів, припинити спільні навчання ЗСУ та країн НАТО, а також вивезти всі раніше надані Києву озброєння за межі української території», – заявила Захарова.

Також представниця російського МЗС висловила вимогу про те, що НАТО повинно оголосити про свою відмову від політики «відчинених дверей», додала російська чиновниця. А Київ «має повернутися до нейтрального позаблокового статусу, який був проголошений декларацією про суверенітет України» від 16.07.1990 року».

Також Захарова висловила незадоволення через початок масштабних командно-штабних навчань Збройних Сил України, оскільки під час цих навчань відпрацьовуватимуться бойові застосування протитанкових ракетних комплексів Next Generation Light Anti-tank Weapon та Javelin, які отримані з Британії та США, а також турецьких безпілотників Bayraktar.

Як інформував ZAXID.NET, сьогодні Захарова повідомила про те, що російська влада не планує цього року брати участь у Мюнхенській конференції з безпеки.

Зазначимо, що на тлі загрози повномасштабного російського вторгнення західні партнери почали передавати Україні озброєння для захисту. В Україну вже прибули 10 партій зброї від США з понад 650 тоннами оборонного озброєння. 20 січня стало відомо, що США дозволили Литві, Латвії та Естонії відправляти ракети та іншу зброю американського виробництва в Україну на тлі загострення російської загрози. Озброєння Україні регулярно надає також Велика Британія.

Питання щодо надання Україні озброєння на тлі можливого загострення російської агресії обіцяла розглянути й Канада. Водночас Німеччина продовжує політику блокування постачання зброї Україні.