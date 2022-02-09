В МЗС РФ заявили, що в Москви впав інтерес до цього заходу

Вищі посадові особи держави-агресорки – Росії цьогоріч не планують брати участь у Мюнхенській конференції з безпеки. Про це на брифінгу 9 лютого повідомила речниця МЗС РФ Марія Захарова.

«За інформацією МЗС Росії, російські офіційні особи у засіданні Мюнхенської конференції з політики безпеки, яке відбудеться 18 – 20 лютого цього року, з різних причин участі не братимуть», – сказала вона.

За словами Захарової, яку цитує російське агентство «РБК», в Москви впав інтерес до цього заходу, а сам він втратив «інклюзивність та об'єктивність».

«Останніми роками ця конференція все більше трансформується в такий собі трансатлантичний форум, втрачаючи інклюзивність, об'єктивність», – зазначила вона

За її словами, інтерес до конференції «помітно впав» не тільки у Москви, а й «в інших незахідних столицях».

Як інформував раніше ZAXID.NET, президента України Володимира Зеленського запросили до Мюнхена на конференцію з безпеки. Загалом на заході очікується участь приблизно 35 глав держав і урядів.

Мюнхенська конференція з безпеки – щорічна конференція, що проводиться з 1962 року. До 1993 року вона проводилася під егідою Християнсько-соціального союзу, а з 1998 року фінансується урядом Німеччини. У перші 30 років учасниками форуму були військові та політичні лідери держав НАТО. З 1990-х років у конференції беруть участь країни Східної Європи, а також Китай, Індія та Японія.