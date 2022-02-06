Президента України Володимира Зеленського запросили на Мюнхенську безпекову конференцію, участь у якій візьмуть понад 30 лідерів держав та урядів. Водночас глава Кремля Володимир Путін від поїздки до Мюнхена відмовився.

Конференція з безпеки пройде у Мюнхені всередині лютого, передає Deutsche Welle. У ній візьмуть участь федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц, держсекретар США Ентоні Блінкен, а також 30 членів американського Конгресу. Також на захід ймовірно прибуде і віце-президентка США Каміла Гарріс – її візит поки що формально не підтверджений, але організатори розраховують на її участь.

Крім того, до Мюнхена запросили президента України Володимира Зеленського, генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга і голову Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн.

Водночас, приїзд президента Франції Емманюеля Макрона ще обговорюється. Відомо, що від поїздки до Мюнхена відмовився президент РФ Володимир Путін, але глава Мюнхенської безпекової конференції Вольфґанґ Ішинґер не виключає участь глави Кремля в онлайн-режимі.

«Я в жодному разі не хочу виключати Росію. Чи скористається Москва можливістю не лише представити свою позицію у листах США та НАТО, а й викласти її ще раз перед компетентною та високопоставленою публікою, залежить тільки від неї», – зазначив він.

Мюнхенська конференція з безпеки – щорічна конференція, що проводитьсяз 1962 року. До 1993 року вона проводилася під егідою Християнсько-соціального союзу, а з 1998 року фінансується урядом Німеччини.

У перші 30 років учасниками форуму були військові та політичні лідери держав НАТО. З 1990-х років у конференції беруть участь країни Східної Європи, а також Китай, Індія та Японія.