Україна передала Німеччині перелік зброї, яку хотіла би отримати. Про це повідомляє Süddeutsche Zeitung.

МЗС України надіслало список у листі до міністерств закордонних справ і оборони Німеччини.

У листі, зокрема, згадуються зенітно-ракетні комплекси середньої дальності, портативні зенітно-ракетні комплекси, протидронні гармати, електронні системи позиціонування, прилади нічного бачення, камери спостереження та боєприпаси.

Окремо наголошується, що всі пункти – це «системи зброї оборонного характеру».

До слова, цього ж дня віцеканцлер і міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що у разі порушення Росією територіальної цілісності України можливе застосування будь-яких санкцій.

Також він закликав Німеччину зменшити свою залежність від російського природного газу на тлі триваючої напруги довкола українських кордонів.