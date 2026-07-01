Наступний конкурс відбудеться у Болгарії навесні 2027 року

Канада офіційно долучилася до європейського пісенного конкурсу «Євробачення» та візьме участь у виступах 2027 року у Болгарії. Про це повідомили у пресслужбі Європейського мовного союзу (EBU) у середу, 1 липня.

До спілки офіційно долучився національний суспільний мовник Канади CBC/Radio-Canada. Він підтвердив, що країна візьме участь у наступному пісенному конкурсі, запланованому на весну 2027 року.

«На 70-му пісенному конкурсі Євробачення у травні Канада увійшла до трійки найкращих країн у голосуванні “Решта світу”. Канадці також були серед найбільших покупців квитків за межами Європи, багато з яких поїхали до Відня, щоб відвідати півфінал та гранд-фінал», – повідомили у пресслужбі EBU.

Деталі щодо відбору канадського учасника мовник оголосить пізніше цього року. У пресслужбі EBU наголосили, що Канада має тісний звʼязок із «Євробаченням» та раніше мала своїх представників на ньому. Зокрема, у 1988 році на конкурсі перемогла канадійка Селін Діон, яка тоді представляла Швейцарію. Згодом у конкурсі брали участь й інші канадці, як-от Наташа Сен-П’єр, яка представляла Францію у 2001 році, та Ла Зарра, яка виступала за Францію у 2023-му.

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Зазначається, що Канада стала першою новою країною на пісенному конкурсі за 11 років. Востаннє до «Євробачення» долучилася у 2015 році Австралія. Додамо, це єдині неєвропейські країни на пісенному конкурсі.

Про те, що Канада здобула право брати участь у «Євробаченні», оголосили 28 червня.