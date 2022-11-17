Нова допомога відповідає невідкладним пріоритетам, які визначила Україна

Канада виділяє Україні додаткову військову допомогу на близько 34 млн доларів США. Про це повідомила прес-служба Міністерства національної оборони Канади.

За словами міністерки національної оборони Канади Аніти Ананд, Там зазначили, що нова допомога відповідає невідкладним пріоритетам, які визначила Україна.

34 млн доларів США розприділять наступним чином:

приблизно 5 млн доларів США спрямують на продовження надання необхідних супутникових зображень Збройним силам України;

понад 18 млн доларів виділять на додаткові камери з високою роздільною здатністю для дронів;

до 10 млн доларів – на забезпечення додаткового зимового спорядження для українських військ, зокрема на портативні обігрівачі, термоковдри та спальні мішки від канадських компаній.

У відомстві зазначили, що камери та супутникові зображення є критично важливими для спостереження, розвідки та збору розвідданих. А з настанням зими канадська промисловість активізувалася, щоб допомогти швидко задовольнити критичну потребу ЗСУ в зимовому спорядженні.

Крім того, Аніта Ананд повідомила, що Канада продовжить свою навчальну місію у Великій Британії до кінця 2023 року.

«Військовий внесок Канади, включно з навчанням, обладнанням та транспортом, є невіддільною частиною контрнаступу України нині. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну в короткостроковій і довгостроковій перспективі», – сказала вона.

Зауважимо, що ця нова допомога йде на додаток до 500 млн канадських доларів (близько 360 млн доларів США) військової допомоги Україні від Канади, про виділення яких стало відомо 14 листопада.