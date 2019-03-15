Канада запровадила нові санкції проти Росії

У санкційному списку — 114 осіб та 15 компаній з Росії

СвітКатерина Чурилова, 15 березня710

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Канада запровадила нові санкції проти 114 осіб та 15 компаній через агресію РФ у Чорному і Азовському морях та окупацію Криму. Про це заявила міністерка закордонних справ Канади Христя Фріланд, інформує «Громадське».

Зокрема, обмеження запровадили у відповідь на агресивні дії Росії проти трьох українських суден та захоплення українських моряків у листопаді 2018 року, а також через порушення норм міжнародного права.

У повідомленні уряду Канади зазначене, що обмежувальні заходи вони ввели у взаємодії зі США та Європейським Союзом. Також наголошується, що заходи «наголошують на незмінній трансатлантичній єдності у відповідь на агресивні дії Росії проти України».

До списку потрапили голова правління «Газпромбанку» Андрєй Акімов, заступник міністра енергетики РФ Андрєй Черєзов, соратник Владіміра Путіна мільярдер Ігорь Ротенбєрг, головнокомандувач Національної гвардії РФ Віктор Золотов. Крім того, санкції запровадили щодо державних російських оборонних компаній, таких як «Сухой», «МіГ», «Оборонлогістіка».

Раніше Міністерстві фінансів США запровадило санкції проти шести осіб і восьми організацій через агресію Росії в Керченській протоці. До цього санкції проти восьми росіян запровадив Європейський Союз.

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