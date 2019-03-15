США запровадили санкції проти шести росіян за атаку в Керченській протоці

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти шести громадян РФ і вісьмох компаній у відповідь на агресію Росії в Україні. Про це йдеться у повідомленні пресс-служби Мінфіну США, передає «Європейська правда».

«Сьогоднішній крок спрямований на окремих осіб та суб'єкти, які відіграють важливу роль у невиправданих російських атаках на українські військово-морські судна в Керченській протоці, анексії Криму та підтримці незаконних сепаратистських виборів на сході України. Ці дії доповнюють санкції, які сьогодні приймаються також Європейським Союзом та Канадою, і підкреслюють силу та відданість трансатлантичного партнерства для протидії подальшій дестабілізуючій поведінці Росії», – йдеться у повідомленні.

Рішення передбачає, що все майно та інтереси у власності визначених фізичних та юридичних осіб блокуються, а особам в США заборонено здійснювати операції з ними.

У санкційний список внесли чотирьох російських чиновників, які були причетні до нападу у Керченській протоці. Це заступник директора прикордонної служби Федеральної служби безпеки Росії Гєннадій Мєдвєдєв, голова прикордонної служби Федеральної служби безпеки Росії Сергєй Станкєвіч, заступник керівника прикордонної служби та начальник відділу берегової охорони Федеральної служби безпеки Росії Андрєй Шеін, так званий голова пункту управління командуванням Федеральної служби безпеки Російської Федерації для Республіки Крим та Севастополя Руслан Ромашкін.

«Медведєв і Станкевич безпосередньо контролювали і організовували напад на українські кораблі і їх екіпажі, а Шеін брав участь в операції із захоплення українських кораблів і екіпажу», – зазначила міністерство.

До списку потрапили шість російських оборонних компаній із діяльністю в Криму, деякі з яких незаконно привласнили українські державні активи для надання послуг російським військовим. Зокрема, Ярославський суднобудівний завод, який будував судна для ФСБ і Міністерства оборони Росії, та Зеленодольський суднобудівний завод ім. Горького – один з найбільших виробників суден у Росії, випускає для російського флоту фрегати і корвети. Також у списку АТ «Концерн Океанприбор» – виробник гідроакустичного обладнання та поставляє комплектуючі для ВМФ Росії, ПАТ «Звєзда» – постачальник дизельних двигунів для ВМФ Росії.

Під санкції потрапили й компанії з Криму, які після анексії експлуатують окупанти. Це АТ «Завод Фіолент» – виробник електроніки у Криму, що поставляє деталі для використання в російській військовій техніці, «Судокомпозит» – кримський виробник оборонних компонентів, що постачаються для російського військового використання. Був незаконно привласнений Російською Федерацією після анексії Криму, ТОВ «СК Консоль-Строй ЛТД» – одна з найбільших будівельних компаній Криму, ТОВ «Нові проекти», котре має ліцензії на проведення геологічних досліджень, розвідку та видобуток сировинних вуглеводневих матеріалів у Чорному морі.

Нагадаємо, 15 березня ЄС запровадив санкції проти росіян, причетних до захоплення українських моряків. Під санкції потрапив, зокрема, начальник «прикордонного управління ФСБ Криму та Севастополя». Також у списку командири двох кораблів, що брали участь у захопленні українських моряків – Олексій Салаєв та Андрій Шипіцин.