Канадський парламент проголосував за легалізацію марихуани

Нижня палата канадського парламенту в понеділок, 18 червня, схвалила законопроект, який дозволяє вільне вживання канабісу. Рішення підтримали 205 депутатів, проти виступили 82 депутати.

Як повідомила «Німецька хвиля», закон ще має розглянути верхня палата – Сенат, але він не може скасувати це рішення, а має право лише його відтермінувати. Після цього погодити документ має генерал-губернаторка Канади Жулі Пайєтт.

Після остаточного ухвалення закону канадці віком від 18 років (а в деяких регіонах – від 19 років) зможуть придбати один грам марихуани приблизно за 6,5 євро. Особисте володіння буде обмежено 30 грамами марихуани. За підрахунками, цей ринок може скласти 4,6 мільярда євро.

Легалізація марихуани була одною із передвиборчих обіцянок прем'єр-міністра Джастіна Трюдо, який визнав, що курив канабіс зі своїми друзями "п'ять-шість разів", у тому числі з часу обрання депутатом. Трюдо наполягав на тому, що країна має легалізувати виробництво, продаж та споживання марихуани ще до 2019 року.

Спочатку планувалося, що заборона на канабіс, яка діяла з 1923 року, буде скасована з 1 липня.

Після остаточного затвердження закону Канада стане першою країною з Великої сімки, яка легалізувала марихуану.

«Канадці вже можуть вирощувати коноплі для медичних цілей, і ми впевнені, що законодавство має бути послідовним, коли йдеться про рекреаційний канабіс», – заявила міністерка охорони здоров'я країни Гінетт Петітпас Тейлор.

За її словами, уряд буде дотримуватися рекомендацій експертної групи щодо дозволу громадянам вирощувати до чотирьох рослин для особистого використання. Прийнятий законопроект також містить обмеження на рекламу марихуани.

До слова, використання марихуани для медичних цілей було дозволено в Канаді ще майже двадцять років тому.

Як повідомляв ZAXID.NET, в жовтні 2017 року в Києві пройшов марш за легалізацію марихуани.