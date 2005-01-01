Канадський парламент проголосував за легалізацію марихуани

Після остаточного затвердження закону Канада стане першою країною з G7, яка легалізувала канабіс

СвітВолодимир Пиріг, сьогодні, 12:062290

До теми

Нижня палата канадського парламенту в понеділок, 18 червня, схвалила законопроект, який дозволяє вільне вживання канабісу. Рішення підтримали 205 депутатів, проти виступили 82 депутати.

Як повідомила «Німецька хвиля», закон ще має розглянути верхня палата – Сенат, але він не може скасувати це рішення, а має право лише його відтермінувати. Після цього погодити документ має генерал-губернаторка Канади Жулі Пайєтт.

Після остаточного ухвалення закону канадці віком від 18 років (а в деяких регіонах – від 19 років) зможуть придбати один грам марихуани приблизно за 6,5 євро. Особисте володіння буде обмежено 30 грамами марихуани. За підрахунками, цей ринок може скласти 4,6 мільярда євро.

Легалізація марихуани була одною із передвиборчих обіцянок прем'єр-міністра Джастіна Трюдо, який визнав, що курив канабіс зі своїми друзями "п'ять-шість разів", у тому числі з часу обрання депутатом. Трюдо наполягав на тому, що країна має легалізувати виробництво, продаж та споживання марихуани ще до 2019 року.

Спочатку планувалося, що заборона на канабіс, яка діяла з 1923 року, буде скасована з 1 липня.

Після остаточного затвердження закону Канада стане першою країною з Великої сімки, яка легалізувала марихуану.

«Канадці вже можуть вирощувати коноплі для медичних цілей, і ми впевнені, що законодавство має бути послідовним, коли йдеться про рекреаційний канабіс», – заявила міністерка охорони здоров'я країни Гінетт Петітпас Тейлор.

За її словами, уряд буде дотримуватися рекомендацій експертної групи щодо дозволу громадянам вирощувати до чотирьох рослин для особистого використання. Прийнятий законопроект також містить обмеження на рекламу марихуани.

До слова, використання марихуани для медичних цілей було дозволено в Канаді ще майже двадцять років тому.

Як повідомляв ZAXID.NET, в жовтні 2017 року в Києві пройшов марш за легалізацію марихуани.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Двоє одеситів увірвались у Трускавецьку лікарню, вимагаючи наркотиків ZAXID.NET
Трьом українцям загрожує по 20 років тюрми у Польщі за контрабанду наркотиків ZAXID.NET
У Києві прихильники легалізації марихуани провели «Марш свободи» під Кабміном ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук