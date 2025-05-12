Соцслужби відвідуватимуть сім'ю кандидатів в усиновлювачі для перевірки умов виховання дитини

Кандидати в усиновлювачі зможуть прийняти дитину в сім’ю ще до рішення суду. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів, передає пресслужба міністерства соціальної політики 12 травня.

Щоб оформити «опіку до усиновлення» кандидати в усиновлювачі мають звернутися до служби у справах дітей, яка веде їхній випадок за місцем проживання (перебування) дитини. Рішення ухвалюється за умови, якщо кандидати мають позитивний висновок про доцільність всиновлення і відповідність інтересам дитини та подали до суду заяву про всиновлення.

Після цього служба у справах дітей відвідуватиме родину спільно з працівниками центру соціальних служб або фахівцем із соціальної роботи, щоб контролювати умови виховання дитини.

«У момент, коли рішення суду про усиновлення набуває чинності, опіка припиняється і дитина далі живе в родині на правах доньки або сина», – пояснюють у відомстві.

Якщо дитина перебуває за кордоном, кандидати в усиновлювачі після знайомства з нею можуть подати заяву до служби у справах дітей за місцем свого проживання. Служба у справах дітей вирішуватиме, чи призначати опіку і повертати дитини в Україну в сім’ю кандидатів в усиновлювачі.

«Строк дії рішення про “опіку до усиновлення” становить три місяці й може бути продовжений до набуття чинності рішенням суду про усиновлення дитини. Якщо кандидати упродовж трьох місяців не подали заяву до суду про усиновлення дитини, рішення про опіку скасовується, а родина знімається з обліку кандидатів в усиновлювачі», – ідеться в повідомленні.

До слова, у 2024 році українці всиновили 1270 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. З них лише 140 дітей були старші за 10 років.

За даними голови Державної служби в справах дітей Петра Добромільського, в Україні налічується приблизно 15 тис. дітей, які можуть бути всиновлені. З них 1481 дитина має інвалідність.