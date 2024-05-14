У вівторок, 14 травня, стартує 77-й міжнародний Каннський фестиваль. Традиційно ми обрали фільми, які очікуємо найбільше. Цього року це був дуже непростий вибір (важче, мабуть, буде лише встигнути подивитись усе, що відібрали до основного конкурсу). Тут – нові роботи Соррентіно («Молодий папа», «Велика краса», «Рука бога»), Жака Одіяра, що має «Золоту пальмову гілку» за «Діпана». Через вісім років після «Американської любки» привезла новий фільм Андреа Арнольд та багато інших. Але за кілька годин до початку розповімо про найвідоміших, мабуть, учасників основного конкурсу. І, звичайно, ZAXID.NET щодня розповідатиме про найцікавіше та найважливіше на фестивалі безповередньо з Канн.

«Мегаполіс»

Режисер Френсіс Форд Коппола, у ролях Адам Драйвер, Мішель Пфайффер, Зендея, Кейт Бланшетт

Цей фільм Коппола знімав… 40 років. Антиутопія про Нью-Йорк майбутнього була запланована ще у часи «Апокаліпсису сьогодні» (за який, до речі, Коппола отримав у Каннах «Золоту пальмову гілку»). Коли режисерові уже виповнилось 85 років він таки зняв це кіно (за власні кошти). «Мегаполіс», у якому знялися Адам Драйвер, Мішель Пфайффер, Зендея, Кейт Бланшетт та ще два десятки зірок, несподівано потрапив у конкурс, зазвичай такі проекти показують поза конкурсом. Журі буде складно: як не нагородити роботу усього життя визнаного класика? Якщо Копполі дадуть головну нагороду, то він стане першим в історії режисерів, які мають три «Золоті пальмові гілки» (окрім «Апокаліпсис сьогодні» його нагородили за «Розмову»).

«Види доброти»



Режисер Йоргос Лантімос, у ролях Емма Стоун, Джессі Племонс, Віллем Дефо

Після торішнього успіху «Бідолашних створінь» до усього, що знімає Лантімос прикута пильна увага. Після тріумфу у Венеції режисер спробує перемогти і в Каннах, на фестивалі, який його відкрив. «Види доброти» – це три історії, головні ролі в яких грають одні й ті самі актори. Усі історії – дивні та страшні казки про неможливість комунікації у сучасному світі.

«О, Канада»



Режисер Пол Шредер, у ролях Джейкоб Елорді, Річард Гір, Ума Турман

Джейкоб Елорді, який недавно тріумфував в «Солтберні» приїде в Канни з фільмом Шредера, улюбленого сценариста Скорсезе («Таксист», «Скажений бик»), який останнім часом пропонує значні режисерські проекти («Холодний розрахунок», наприклад). «О, Канада» говорить на одну із головних тем у творчості Шредера, про війну у В'єтнамі. За сюжетом герой Елорді тікає від призову в Канаду і перед смертю (старого героя грає Річард Гір) згадує, чому він так вчинив і як це вплинуло на його життя.

«Марчелло Міо»

Режисер Крістоф Оноре, у ролях К'яра Мастроянні, Катрін Деньов

Назва відразу натякає на геніального Марчелло Мастрянні, але передбачити сюжет неможливо. У головній ролі К'яра Мастроянні, донька Катрін Деньов та, зрозуміло, Марчелло Мастроянні. В якийсь момент вона вирішує, що є реінкарнацією свого батька, і переконує в цьому оточення, всі починають звертатися до неї Марчелло. У ролі самої себе тут з’явиться і Деньов.

«Найцінніший вантаж»



Режисер Мішель Хазанавічус

В основному конкурсі анімаційні фільми з’являються не часто. Тим більше від Хазанавічуса.

«Найцінніший вантаж» – екранізація однойменного роману Жан-Клода Грумберга. У центрі сюжету єврейська дівчинка, яка пережила Голокост завдяки тому, що батько викинув її з потяга, що рухався до Освенцима. Екранізувати роман Хазанавічус хотів ще кілька років тому, але потім сталася епідемія коронавірусу, яку режисер провів, знімаючи божевільний зомбі-горор «Остаточний монтаж». Те, як режисер вміє давати раду з найрізноманітнішими жанрами, дає надію на те, що і в анімації все буде щонайменше цікаво.