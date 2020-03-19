Каннський кінофестиваль перенесено

Найбільший у світі кінофестиваль, Каннський, перенесено. Організатори заявили, що враховуючи «глобальну кризу здоров’я» Каннський кінофестиваль не може проводитись у встановлені дати, з 12 по 23 травня.

Наразі організатори вивчають можливість перенести фестиваль на кінець червня – початок липня 2020 року.

«Як тільки розвиток ситуації зі здоров’ям дозволить нам оцінити реальну можливість, ми приймемо рішення, консультуючись із міністерством охорони здоров'я та владою Канн», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Каннський фестиваль є найпрестижнішим кінофестивалем світу. У 2020 році його мають проводити у 72-й раз. За всю історію фестиваль скасовували лише один раз, у 1968 році, коли Франція була охоплена протестами.

Цього року очолити журі має американський режисер Спай Лі.

Нагадаємо, 18 березня був скасований пісенний конкурс «Євробачення», який мав початись в один день з Каннським кінофестивалем, 12 травня.