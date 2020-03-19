Каннський кінофестиваль перенесено

Остаточне рішення щодо нових дат організатори повідомлять пізніше

КультураКатерина Сліпченко, 19 березня1650

До теми

Каннський кінофестиваль перенесено

Найбільший у світі кінофестиваль, Каннський, перенесено. Організатори заявили, що враховуючи «глобальну кризу здоров’я» Каннський кінофестиваль не може проводитись у встановлені дати, з 12 по 23 травня.

Наразі організатори вивчають можливість перенести фестиваль на кінець червня – початок липня 2020 року.

«Як тільки розвиток ситуації зі здоров’ям дозволить нам оцінити реальну можливість, ми приймемо рішення, консультуючись із міністерством охорони здоров'я та владою Канн», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Каннський фестиваль є найпрестижнішим кінофестивалем світу. У 2020 році його мають проводити у 72-й раз. За всю історію фестиваль скасовували лише один раз, у 1968 році, коли Франція була охоплена протестами.

Цього року очолити журі має американський режисер Спай Лі.

Нагадаємо, 18 березня був скасований пісенний конкурс «Євробачення», який мав початись в один день з Каннським кінофестивалем, 12 травня.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Культуру скасовано.
Які фестивалі, ярмарки та прем'єри у світі уже стали жертвами коронавірусу ZAXID.NET
Оглядаючись на Канни.
Що не так із «золотом» головного фестивалю планети? ZAXID.NET
Українська кіноакадемія оголосила номінантів кінопремії «Золота Дзиґа» ZAXID.NET
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
Залиште відгук