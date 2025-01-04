52-річний Карл Негаммер очолює австрійський уряд із грудня 2021 року

Після провалу переговорів щодо формування урядової коаліції в Австрії канцлер Карл Негаммер оголосив у суботу ввечері, що має намір піти у відставку з посади глави уряду та голови консервативної партії ÖVP, повідомляє інформаційне агентство dpa. Раніше в той же день партія канцлера спробувала провести коаліційні переговори з соціал-демократами, але теж невдало.

«Найближчими днями я піду у відставку з посади канцлера та лідера Австрійської народної партії та дозволю мирний перехід», – заявив Негаммер у відеозаяві, опублікованій на платформі X у суботу, 4 січня, після переговорів із соціал-демократами.

Після того, як ліберальна партія NEOS вийшла в п'ятницю з тристоронніх коаліційних переговорів з ÖVP і соціал-демократичною SPÖ, ÖVP і SPÖ спробували в суботу домовитися про формування двопартійного уряду. Однак їхні перемовини закінчилися невдачею, повідомляє Негаммер.

«Очевидно, що деструктивні сили в SPÖ взяли гору», – сказав лідер ÖVP. Він наголосив, що його партія не погодиться з будь-якою програмою, яка завдасть шкоди економіці та фінансовим показникам.

Водночас Негаммер зазначив, що не готовий до коаліційних переговорів з правою партією FPÖ на чолі з Гербертом Кікелем. «Я твердо переконаний, що радикали не пропонують вирішення жодної проблеми», –оцінив він.

Незважаючи на перемогу на парламентських виборах у вересні проросійської Австрійськії партії свободи (FPÖ), лідером якої є проросійський політик Герберт Кікль, президент Австрії довірив місію формування уряду Негаммеру. Він аргументував це тим, що християнські демократи і соціал-демократи рішуче виключили можливість входження в уряд з Кікелем на посаді прем'єр-міністра. Ці угруповання звинувачують FPÖe в екстремізмі, тісних зв'язках з Росією, прагненні обмежити роль жінок у суспільному житті та використанні риторики, яка поглиблює соціальні розбіжності.

Агентство dpa зазначає, що, згідно з останніми опитуваннями, якби в Австрії відбулися нові вибори, проросійська партія FPÖ могла б розраховувати на ще більш впевнену перемогу, ніж у вересні.

За підсумками парламентських виборів 29 вересня 2024 року в Австрії перемогла ультраправа Австрійська партія свободи на чолі з Гербертом Кіклем. Його називаються «австрійським Орбаном» за проросійську і антиукраїнську політику. Партія Кікля отримала найбільше голосів виборців – 29,2%. Друге місце посіла Австрійська народна партія (ÖVP) Карла Негаммера, набравши 26,2%. Соціал-демократична партія Австрії (SPÖ) отримала 21%, а «зелені» та NEOS – 8% та 9% відповідно.