У Відні невідомі наклеїли стікери «За Путіна» на передвиборчих плакатах ультраправої партії

У неділю, 29 вересня, в Австрії відбулися вибори до Нижньої палати парламенту. За даними екзитполів, лідирує ультраправа «Австрійська партія свободи» (FPÖ). Про це повідомив Der Standard, передає Європейська правда.

За даними екзитполів, ультраправа «Австрійська партія свободи», лідером якої є проросійський політик Герберт Кікль, набрала найбільшу кількість голосів – 29,1%. На другому місці опинилася партія чинного канцлера Карла Негаммера «Австрійська народна партія» (ÖVP), набравши 26,2% голосів. Ще 20,4% виборців підтримали «Соціал-демократичну партію Австрії» (SPÖ). Зелені отримали 8,6% голосів, а ліберали NEOS – 8,8%.

Попередні результати парламентських виборів в Австрії\ Der Standard

Зазначимо, що 55-річний лідер ультраправої партії «Австрійська партія свободи» Герберт Кікль веде жорстоку політику щодо біженців в Австрії. На початку 2023 року Кікль запустив широку кампанію, гаслом якої було «Фортеця Австрія – закриті кордони – гарантія безпеки». Кікль стверджує, що мета його політики щодо біженців спрямована те, щоб практично унеможливити подачу заяви на надання притулку в Австрії.

Крім того, на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Герберт Кікль виступив проти нафтового ембарго. Він також закликав Захід припинити постачати Україні важке озброєння. Також Кікль закликає зняти з Росії санкційні обмеження.