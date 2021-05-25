У каюті теплохода Century (прапор Антигуа і Барбуда), який виконував рейс з Китаю в Панаму, члени екіпажу несподівано знайшли мертвим капітана – 38-річного громадянина України. Капітан помер ще 20 травня, його тіло забрали з каюти 24 травня.

Про смерть капітана повідомив морський портал Seafarers Journal, а одеський адвокат Микола Гольбін підтвердив журналістам, що дружина капітана, жителька Одеської області, дала дозвіл на розтин його тіла, повідомив у вівторок, 25 травня, «Укрінформ».

Моряки повідомили про загадкові обставини смерті компанії-власнику теплохода, однак тіло представники панамської влади забрали з каюти лише на третю добу після приходу судна в порт.

«До редакції морського порталу Seafarers Journal звернувся моряк, який попросив залишитися анонімом, і повідомив подробиці цієї трагедії. За його словами, все відбулося, коли судно прямувало в Панаму (де мав змінитися капітан). Того дня (за два дні до приходу в порт) капітан не вийшов зі своєї каюти. Коли колеги зайшли до нього, то побачили там його бездиханне тіло», – зазначається в повідомленні.

За словами моряка, екіпаж передав інформацію про те, що сталося в офіс компанії-судновласника, а звідти надійшла команда опечатати каюту з тілом і чекати панамську владу.

Моряк теплохода Century, на якому працюють громадяни України і Філіппін, не уточнив, чи були на тілі померлого каліцтва.

У свою чергу, юрист Микола Гольбін поки що не зміг підтвердити, чи виконано розтин тіла капітана, на що дала дозвіл дружина, і чи встановлені причини його смерті. Також не відомо, чому лише на третій день після заходу судна в порт влада Панами забрала тіло капітана з борту теплохода.

Один з моряків на правах анонімності повідомив у коментарі ТСН, що на кораблі, де помер капітан, була напружена обстановка.

«На судні була напружена обстановка. Ніхто не знає, як це сталося. Але не виключено, що це природна смерть. У будь-якому разі, про напружену обстановку офіційно казати ніхто не буде», – розповів моряк.

Також відомо, що у понеділок, 24 травня, коли тіло забрали з каюти, капітан збирався летіти додому, оскільки у нього закінчився контракт.