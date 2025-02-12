«Зелено-білі» завершують підготовку до другої частини сезону

У середу, 12 лютого, львівські «Карпати» на навчально-тренувальних зборах в Туреччині зіграють свій передостанній контрольний матч. Суперниками команди Владислава Лупашка буде житомирське «Полісся». Зустріч відбудеться у місті Белек і розпочнеться о 14:00 за київським часом.

«Карпати» вже встигли провести 5 спарингів. Зокрема, «леви» перемогли угорський «Кечкемет» (3:0), боснійський «Железнічар» (3:2) та «Динамо» Батумі (6:1) і програли чеському «Богеміансу» (2:5) та польській «Термаліці» (1:2). Наступного дня після спарингу з «Поліссям» львів’яни зіграють із кишинівським «Зімбру». Після цього команда повернеться до Львова.

«Полісся» одним з перших серед учасників УПЛ вийшло з відпустки й розпочало підготовку до другої частини сезону. У планах житомирців було проведення 7 спарингів. Раніше вони поступились представникам Польщі – «Лехії» (0:1) та «Арці» (2:3), а також чеському «Яблонцю» (1:3). Натомість виявилися сильнішими за «Балкані» з Косово (3:0) та грузинське «Динамо» Батумі (5:0).

У середу, 12 лютого, підопічні Імада Ашура зіграють два завершальні матчі на зборах. Окрім поєдинку з «Карпатами», команда зустрінеться з молдовським клубом «Бєльци».

У турнірній таблиці УПЛ «Карпати» та «Полісся» розташувались по сусідству: «вовки» завершили рік на п’ятій позиції з 27 очками, а «леви» – на шостій сходинці з 24 пунктами. У першому колі суперники зустрічалися на стадіоні «Україна» – тоді сильнішими виявилися гості (3:1).

FAVBET не бачить явного фаворита протистояння. На перемогу «Полісся» дають 2,32, а успіх «Карпат» оцінюють у 2,58. Нічия ж котирується в 3,75. Фахівці чекають результативної гри: стандартний тотал 2,5 більше становить 1,56, тоді як тотал менше 2,5 – 2,27.

Де дивитися товариський матч між «Карпатами» та «Поліссям»

Трансляція матчу не запланована. Раніше Владислав Лупашко ухвалив рішення, аби три останні матчі львів’ян відбулись за закритими дверима (свій перший офіційний поєдинок «Карпати» проведуть з «Динамо» і тренерський штаб хоче залишити для лідера УПЛ «козирі в рукаві»). Стежити за поєдинком онлайні можна в Telegram-каналі львівських «Карпат».