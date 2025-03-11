Осічка «гірників» остаточно поховає їхні шанси на чемпіонство

У вівторок, 11 березня, в межах 21-го туру чемпіонату України львівські «Карпати» прийматимуть донецький «Шахтар». Гра відбудеться у Львові на стадіоні «Україна» (цей матч стане першим у 2025 році на культовій арені «зелено-білих») і розпочнеться о 18:00. Головним арбітром зустрічі буде Віталій Романов (Дніпро), а за VAR відповідатиме Микола Балакін (Київська область).

У попередньому турі «Карпати» на виїзді розписали нічию з полтавською «Ворсклою» (0:0), а «Шахтар» на «Львів Арені» врятувався з «Кривбасом» (1:1). Як наслідок, «гірники» у турнірній таблиці УПЛ йдуть на третій сходинці й відстають від Динамо на 10 очок (маючи гру у запасі). Карпати з 28-ма пунктами сьомі.

Нагадаємо, у першому колі команда Владислава Лупашка зазнала розгромної поразки від «гірників» з рахунком 2:5, тож бажання реваншу буде зашкалювати.

FAVBET фаворитом протистояння вважає «Шахтар». На їхню перемогу дають 1,40, тоді як успіх «Карпат» оцінюють у 8,70. Нічия котирується у 4,75. Фахівці чекають закритої гри без великої кількості голів: стандартний тотал 2,5 більше становить 1,90, тоді як тотал менше 2,5 – 1,95.

У «Шахтаря» найбільше голів чекають від Кевіна (2,20), Георгія Судакова (2,50), Егіналдо та Лассіни Траоне (обидва по 2,70), тоді як у «Карпат» відзначитись можуть Ігор Краснопір (4,00), Бруніньйо (5,50) та Олег Очеретько (7,00).

Де дивитися матч 21-го туру УПЛ між «Карпатами» та «Шахтарем»

Поєдинок можна переглянути у прямій трансляції на каналі UPL.TV. Він доступний на ОТТ-платформах та в кабельних мережах Київстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.